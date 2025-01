Il prezzo del gas corre e l’aumento di dicembre riguarda 236 milioni di clienti

Notizie.com - Il prezzo del gas corre e l’aumento di dicembre riguarda 2,36 milioni di clienti

Leggi su Notizie.com

Continuano gli aumenti delle bollette ai danni deidomestici vulnerabili: al’incremento è stato del 2,5%.Nel contesto energetico globale, ildel gas naturale continua a registrare variazioni significative, influenzando le economie domestiche didi italiani. A, si è assistito a un incremento del 2,5% delle bollette per i 2,36didomestici vulnerabili, seguendo gli aumenti già registrati nei mesi precedenti, con un +4,6% a novembre e un +5,3% ad ottobre.Cattive notizie sul fronte deldel gas: aumento anche a– notizie.comIl ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha evidenziato che, nonostante le scorte attuali non destino preoccupazioni immediate, è necessario rimanere vigili rispetto agli aumenti dei prezzi spinti dalla speculazione internazionale.