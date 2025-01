Ancona auto sbatte contro una cabina del metano | due morti I residenti | Siamo stati svegliati da un rumore assordante

Leggi su Open.online

È di due vittime il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 4 gennaio, in zona Torrette ad. Un’di grossa cilindrata, Bmw nera, lungo la discesa di via Esino, ha perso illlo ed è finitaaltri veicoli, tra cui una Panda, che si è schiantatala colonnina di. La vettura, continuando la corsa, avrebbe investito due pedoni: un uomo sulla sessantina e una donna. La perdita diè stata fermata e l’area di intervento è stata messa in sicurezza. Il Comune diintanto ha diramato via social un’allerta: «Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di NON USCIRE da casa e di chiudere le finestre.