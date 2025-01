Lanazione.it - Il teatro Rossini di Pontasserchio di rinnova, in partenza lavori di ammodernamento

San Giuliano Terme, 3 gennaio 2025 – Ilè al centro di un'operazione di riqualificazione che nei prossimi mesi ne implementerà le funzionalità a favore di una migliore fruizione. "Il punto di riferimento per eccellenza della vita culturale sangiulianese - afferma il sindaco Matteo Cecchelli – potrà godere di un'implementazione delle funzionalità, grazie ad interventi per un investimento di 138mila euro complessivi già finanziati con risorse comunali. Andiamo avanti per offrire la migliore offerta culturale in un ambiente sempre più confortevole e all'avanguardia, per unche è luogo di attrazione non solo per il comune di San Giuliano Terme, ma anche fuori dai confini comunali". Come spiega l'assessora aipubblici Fabiana Coli "gli interventi in progetto prevedono lavorazioni die manutenzione straordinaria degli impianti elettrico e antincendio esistenti.