Il ritorno di Meghan Markle su Instagram e un nuovo progetto

Ilsui socialA sorpresa si rivede, in rete ovvero su un profilo personale di. La Duchessa del Sussex, che prima di sposare Harry aveva un blog molto attivo e un profilo, che dovette cancellare è diattiva.Non più con un profilo ufficiale e di coppia ma con uno chiamato semplicemente “”. In un primo post ha pubblicato un video in bianco e nero realizzato con l’ausilio del marito Harry.Nel video, mentre cammina in spiaggia, sull’oceano in California, scrive con le mani 2025 sulla sabbia. In poche ore, l’ex attrice ha guadagnato oltre 200 mila follower., aveva detto forzatamente addio, al social nel 2017. Poi, dopo il matrimonio, insieme al marito faceva parte dell’account ‘@KensingtonRoyal’, che ha sempre incluso anche il principe William e la moglie Kate.