Il gran discorso (meglio di quello del re) che potrebbe fare Kieran Culkin a tutti i prossimi premi

Degli attori ha smesso d’importarmi da tantissimi anni. Dico: sono attori. Gente pagata perle facce. Gente che non è in grado di articolare un pensiero proprio e quindi si trova un lavoro in cui dire parole altrui. Quando eravamo una società più seria, venivano sepolti in terra sconsacrata.Ci sarebbe da chiedersi se, quand’ero più giovane, m’importasse degli attori (di alcuni, pochi) perché da piccola sei meno selettiva, o perché gli attori erano gente come Jack Nicholson, e insomma non è che ci vogliano trattati di estetica per capire perché a una giovane donna dagli ormoni sani possa interessare Nicholson e non, chessò, Chalamet.Deiso precisamente quando ho smesso d’interessarmi. Alcuni amici ancora si ricordano che a casa mia si guardavano gli Oscar in diretta, svegli fino alle cinque, alle sei di mattina, mangiando qualunque cosa (eravamo troppo giovani per avere il reflusso), con opinioni perentorie su chi avrebbe dovuto vincere.