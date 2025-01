Lanazione.it - Il bagno di folla. Maglie, foto e autografi. Tifosi orange in delirio per il ’flop’ più amato

Leggi su Lanazione.it

Un vero e propriodi, quello che ha accolto Luis Silvio Danuello nel pomeriggio di ieri. Il brasiliano, arrivato in città dagli ultimi giorni del 2024, è stato celebrato dalla tifoseria arancione in un pomeriggio che, soprattutto ai più nostalgici, ha riportato alla mente i tempi della Serie A. In 44 anni, tanto è passato dall’unica esperienza dell’Olandesina in massima serie, il mondo del calcio è profondamente cambiato, ma quel che è rimasto immutato è l’amore di Luis Silvio per Pistoia e per i pistoiesi, come lo stesso brasiliano non ha mai mancato di manifestare nel corso degli anni tramite i propri social. Un amore che la città del Micco ha contraccambiato con gioia e affetto già dalle prime ore del pomeriggio, invadendo l’shop arancione per accaparrarsi una firma sullette speciali appositamente preparate dalla Pistoiese Fc.