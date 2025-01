Metropolitanmagazine.it - Tata Giacobetti, chi era il marito di Valeria Fabrizi e padre di Giorgia: “Mi ha conquistata così..”

, vero nome Giovanni, è ildi. L’uomo è stato uno dei fondatori del celebre Quartetto Cetra ed è scomparso nel 1988 a causa di un infarto. Il Quartetto Cetra è un famoso gruppo musicale che ha segnato la storia della musica italiana. Venne creato nel 1940 con il nome di Quartetto Egie, ispirato alle iniziali dei componenti, in seguito cambiò formazione, marimase al suo interno per ben quarant’anni sino alla sua scomparsa.Come contrabbassista del Quartetto Cetra,ottenne un enorme successo. Ospite di diverse trasmissioni televisive, si cimentò anche in altri ambiti, come il cinema e il teatro. Inoltre scrisse numerose canzoni divenute famosissime come La gatta che scotta per Adriano Celentano. Negli anni Sessanta,si innamorò di, conosciuta sul set di Non cantare, spara, un originale western musicale.