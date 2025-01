Ilrestodelcarlino.it - Le avventure della Befana

Lunedì 6 gennaio alle ore 10:30, nella Sala PluriusoBiblioteca comunale "Rodari" di Granarolo arriva uno spettacolo imperdibile per celebrare l’Epifania in compagnia dei più piccoli. Protagonista dell’evento sarà lo spettacolo interattivo "Le", scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Cardascio, con la consulenza tecnica di Salvatore Varvaro. Lo spettacolo è un classico senza tempo, in replica ininterrottamente dal 1996. Al termine dello spettacolo, lain persona distribuirà dolci e calze ai bambini presenti, per rendere ancora più speciale questa mattinata di festa. Le calze che ladistribuirà dopo lo spettacolo in biblioteca comunale, saranno calze speciali perché conterranno i giochi raccolti dal Centro del Riuso. Da sempre attenti alla salvaguardia dell’ambiente e alla gestione sostenibile dei rifiuti, i volontari dell’Associazione AmiciTerra confezioneranno le calzerecuperando i prodotti lasciati al Centro del Riuso.