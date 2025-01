Sport.quotidiano.net - Coppe europee: Mirotic-Leday guidano Milano al blitz di Villeurbanne

Bologna, 2 gennaio 2025 – Inizia col piede giusto il nuovo anno in Eurolega per l’EA7che sbancaper 64-75 nel diciannovesimo turno di regular season. Il duoautore di trentacinque punti regala un’affermazione fondamentale in chiave classifica per le scarpette rosse che vincono la lotta a rimbalzo (37 vs 28) e tirano col 51% in avvicinamento al ferro. I francesi recuperano Nando De Colo, dato in dubbio alla vigilia con l’ex Cska arruolabile nello starting five e risultato essere il top scorer con 22 punti iscritti a referto. E’ un botta e risposta tra le parti nei primi cinque giri di lancette. La tripla disuona la carica per l’Olimpia che deve fare i conti in difesa con un ispirato Theo Maledon (9-9). Da oltre l’arco Robertson regala il primo sorpasso per i transalpini con le due contendenti che faticano a prendere il largo.