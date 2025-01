Ilfattoquotidiano.it - Stop al gas russo dall’Ucraina, l’Ue: “Ci sono già 4 rotte alternative”. L’Italia: “Scorte adeguate”. Il rischio di rincari è dietro l’angolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alle 6 del mattino italiano del giorno di Capodanno Gazprom ha interrotto le forniture di gasverso l’Europa tramite l’Ucraina, come era stato annunciato nei giorni scorsi. “Kiev – rivendica la stessa multinazionale controllata dal governo di Mosca – ha ripetutamente e chiaramente rifiutato di estendere gli accordi” con la Russia (scaduti dopo 10 anni). Al momento l’Unione Europea si mostra del tutto serena, tranne qualche eccezione. Come il premier slovacco Robert Fico, finito al centro delle polemiche qualche giorno fa quando era andato in Russia per incontrare Vladimir Putin, unico leader europeo oltre a Viktor Orbàn che peraltro aveva agito da presidente di turno del. “L’interruzione del transito del gas attraverso l’Ucraina avrà un impatto drastico su tutti noi nel, non solo sulla Federazione Russa” si affretta a dire con un video su facebook Fico.