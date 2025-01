Napolipiu.com - Angelo dei Ricchi e Poveri gaffe clamorosa su Rai 1: la frase che ha gelato Liorni a Capodanno

deisu Rai 1: lache ha">Momento di forte imbarazzo durante “L’Anno che Verrà”: il cantante, infuriato per un problema tecnico durante il countdown di mezzanotte.Ilin diretta su Rai 1 si è trasformato in un momento di profondo imbarazzo quandodei, visibilmente irritato per un problema tecnico, ha perso la pazienza in diretta nazionale. Durante il countdown per la mezzanotte, chiamato dal conduttore Marcoper i festeggiamenti, l’artista si è trovato con il microfono spento.La reazione del cantante non si è fatta attendere: rivolgendosi ai tecnici, ha utilizzato espressioni decisamente inappropriate per la prima serata Rai. Nonostante i tentativi didi coprire l’audio, le parole sono risultate perfettamente udibili ai telespettatori.