Metropolitanmagazine.it - Peaky Blinders non si concluderà con il film, tanti altri progetti sono previsti in futuro

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il creatore di, Steven Knight, ha recentemente stuzzicato i fan a Times Radio dicendo che potrebbero essercioltre alla cui uscita è prevista per il prossimo anno o giù di lì. Lo sceneggiatore ha confermato di aver concluso la produzione delspin-off prima delle vacanze, anche se non è stata ancora fissata una data di uscita. “È un po’ troppo presto per questo, ma sai, puoi calcolare che ci vorrà circa un anno“, ha detto. Quando gli è stato chiesto se ci sarebbero stati piani peroltre il, Knight ha risposto: “Beh, è ??interessante che tu ti ponga questa domanda perché ilsta per uscire e quella non sarà la fine“. “Non sarà la fine, diciamo così. Non dico niente di tutto ciò“.Mentre il popolarissimo dramma della BBC si è concluso ad aprile 2022, il finale della serie non ha segnato la fine della storia di Tommy Shelby.