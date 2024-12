Lanazione.it - Le sfide della Società della Salute: "Difenderemo i servizi di prossimità"

Sta per finire il 2024 e il presidenteLunigiana e sindaco di Aulla, Roberto Valettini, traccia un bilancio delle attività del Consorzio. Lui, che ne è diventato presidente da alcuni mesi, ha le idee chiare sul futuro, suida mantenere e su quelli da potenziare. Lei è da pochi mesi presidenteSds, che esperienza è stata fino a ora? "Ho notato fin da subito molta umanità, competenza e capacità di ascolto, senza distinzioni di ruolo, da quello socio sanitario e assistenziale, a quello amministrativo". Quali sono gli eventi o i progetti che l’hanno colpita maggiormente in questi mesi da presidente? "Due eventi in particolare, l’inaugurazione del Circolo Anspi Paradiso a Mulazzo e Pitagorà, l’evento dedicato ai giovani. Il primo è un progetto che offre risposte a persone con disabilità e fragili, un luogo di aggregazione e opportunità.