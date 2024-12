Lortica.it - Il tempo e l’universo dentro di noi, non siamo l’unica forma di vita nell’universo

Ultimo giorno dell’anno, ilesiste a prescindere dal corpo umano. Ile’ generato dal Sole che crea il giorno e la notte. L’anno che va dal 1 gennaio al 31 dicembre non è altro che la misura delche la Terra impiega per compiere un giro completo attorno al Sole. Il corpo umano è unale formula biochimica composta da molecole alimentari e respiratorie, ed è costituito da 63 elementi chimici.I principali: ossigeno, idrogeno, carbonio, azoto, calcio, zolfo, sodio, potassio, ferro..che si combinano tra loro per dare proteine, carboidrati, lipidi ed altre molecole, costruiscono il nostro corpo.Questi elementi chimici sono tratti dalla Terra. Sono elementi chimici identici a quelli presenti sulla Luna, Marte, gli altri pianeti, Sole e nell’intero Universo. Questi elementi chimici si sonoti nello stessosu tuttocirca 15 miliardi di anni fa.