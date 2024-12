Lettera43.it - Sanità, il Tar sospende le nuove tariffe fino al 28 gennaio

Leggi su Lettera43.it

Il Tar del Lazio ha accolto l’istanza cautelare presentata, in accordo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (Federanisap, Aiop, Uap) dagli avvocati di Forum Team – Legal Healthcare, contro il decreto del ministero della Salute di concerto con il Mef (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre con efficacia da oggi, 30 dicembre) con il quale è stato emanato il Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica. Il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore da oggi, 30 dicembre 2024, aggiornando dopo 28 anni il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e, dopo 25 anni, quello dell’assistenza protesica fermi rispettivamente al 1996 e al 1999. Ora si rischia il caos: i computer erano già stati aggiornati con i nuovi prezzi.