Iltempo.it - Ruffini traballa, pronto Gentiloni. 2025, prove di centro anti-Schlein

Prima o poi, arriva sempre il momento della verità. Il fischio d'inizio della partita vera, «ora si fa sul serio». Che impone il cartellino rosso per le false partenze, «mi dimetto, ma non mi candido». O per i dibattiti sulle pagine dei quotidiani, «servirebbe una nuova Margherita, ma Elly deve ancora dare il via libera». Con il nuovo anno, è finita la ricreazione: adesso o mai più. Un imperativo che costringe i tlaboratori intorno al Nazareno a fare sul serio. È il ragionamento che circola tra gli amici di Romano Prodi, il gruppo scelto di "cacciatori", da mesi impegnato a stanare il "federatore". Ovvero colui che dovrà mettere la faccia sulla nuova creatura: un cattolico, moderato, ancorato ai valori del "bene comune", in grado di fare la stampella centrista ad un'alleanza completamente spostata a sinistra.