La Russa sorride di Renzi | L’aula non lo ascoltava è passato dal 40 al 3% Meloni come Messi

L’intervista di fine anno di Ignazio Laal “Giornale” e al “Corriere” è da fuochi d’artificio. Il presidente del Senato, due giorni dopo l’intemerata di Matteocontro di lui, a Palazzo Madama, non si dichiara offeso ma risponde per le rime all’ex premier, che si era sentito colpito dal governo per la norma sui compensi per le conferenze all’estero in Paesi non del tutto rispettosi dei diritti umani. Ma uno dei passaggi La, con metafora calcistica, lo dedica a Giorgia.“Il merito è sempre anche un po’ figlio del confronto. Il più grande calciatore del mondo è quello che è più bravo di un altro altrettanto bravo o quasi. Lasicuramente è un Ronaldo o undella politica. Quello che lei chiama fortuna è che non ne vedo altri in Europa al suo livello in questo momento.