Calciomercato.it - Il Milan a Conceicao: la verità su Allegri in rossonero e il futuro di Max

Dopo l’esonero di Fonseca, Ibrahimovic ha virato su un altro allenatore portoghese: il mister livornese, date le tensioni col dirigente, resta sul mercato e nei pensieri della RomaPaulo Fonseca è stato ufficialmente esonerato. Ilha preso la decisione pochissimi minuti dopo il pareggio contro la Roma, anche se la scelta era nell’aria già da qualche giorno. L’allenatore portoghese rischiava da tempo, la vittoria di Verona non aveva convinto e il punto con i giallorossi non è bastato a salvarsi. Una partita in cui i padroni di casa hanno creato tanto, ma allo stesso tempo hanno pure subito parecchio e rischiado più volte di capitolare nel finale in cui la Roma ne aveva di più.Massimiliano(LaPresse) – calciomercato.itAello arriva nuovamente un portoghese, un ex Inter e Lazio come Sergioche è fermo dalla separazione col Porto.