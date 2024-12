Ilfattoquotidiano.it - Da Palermo a Genova passando per Cesena e Salerno: in Serie B è caos panchine, tra clamorosi fallimenti e nuovi cambi

Frase tanto banale, quanto veritiera: “Che domenica bestiale” è stata per il calcio italiano. La sera, ovviamente, ha catalizzato tutto: l’esonero di Fonseca, temuto ma in fondo non del tutto aspettato in casa Milan, ha solo in parte oscurato quanto successo inB, dove almeno una panchina salta o è in procinto di saltare. E non che prima le cose fossero state serene: si contano già dieci esoneri dall’inizio del campionato a oggi, soprattutto in piazze importanti. La Cremonese ha mandato via e poi richiamato Stroppa (con un interregno di Corini); il Frosinone ha esonerato Vivarini con cui avrebbe voluto costruire un progetto pluriennale; la Sampdoria prima ha cacciato Pirlo, poi Sottil (ora c’è Semplici); la Salernitana, dopo un’estate complicatissima che ha riguardato proprio Sottil, ha deciso di esonerare Martusciello per dare spazio a Colantuono, già sotto contratto ma con un ruolo di responsabile del settore giovanile.