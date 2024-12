Justcalcio.com - CdS – Napoli, risoluzione del contratto per Mario Rui: il comunicato ufficiale

2024-12-30 16:58:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport:– Addio in casa, dove si chiude dopo sette anni e mezzo il legame traRui e gli azzurri, con ladel 33enne terzino portoghese comunicata dallo stesso club (in cui militava dall’estate del 2017).rescissione perRui: ildel club“La SSCRui Silva Duarte – si legge nella notadella società partenopea – comunicano di aver concordato di comune intesa ladei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. IlringraziaRui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”. Poi anche un omaggio sui profili social del club: “Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo.