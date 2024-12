Pianetamilan.it - Calciomercato – L’ex Milan Terim è il nuovo allenatore dell’Al-Shabab

Ilinvernale è alle porte e non possono mancare nomi nuovi per le panchine di varie squadre: infatti, l'exFatih, recentemente, è diventato ildell'Al-, club che milita nella Saudi Pro League, campionato dell'Arabia Saudita. Soprannominato Imperatore,è l'turco più vincente della storia del calcio. Egli ha vinto, col Galatasaray, 8 campionati turchi, 3 coppe di Turchia, 5 Supercoppe turche e la Coppa UEFA 1999/2000 contro l'Arsenal. Iltecnico dell'Al-ha avuto meno fortuna in Italia: dal 2000 fino al mese di febbraio del 2001 ha allenato la Fiorentina, per poi dimettersi a causa di conflitti con l'allora presidente viola Cecchi Gori; qualche mese dopo divenne tecnico delma, a causa di risultati altalenanti, la sua avventura rossonera finì a novembre.