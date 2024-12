Tpi.it - Una famiglia mostruosa: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Una: trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, domenica 29 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Una, commedia fantasy-grottesca del 2021 diretta da Volfango De Biasi con protagonista unafreak come la famosaAddams. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAdalberto e Luna sono una giovane coppia di studenti fuori sede che si incontra e si innamora. Lontani da casa, i due non hanno occasione di conoscere le rispettive famiglie, ma quando lei resta incinta, Adalberto si vede costretto a portarla dai suoi, sebbene faccia di loro un ritratto poco lusinghiero. La ragazza infatti non sa che ladel suo fidanzato è letteralmente “”: Vladimiro, il futuro suocero, è un vampiro, sua moglie Brunilde una strega, il fratello di lei un Frankenstein, la sorellina Salmetta una Vampiretta e la nonna Crisilde un fantasma.