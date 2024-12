Sanità allarme del Cnel | 45 mln di italiani rinunciano alle cure

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2023 circa 4,5 milioni di personea prestazioni sanitarie per problemi economici, problemi di offerta (lunghe liste di attesa) o difficoltà a raggiungere i luoghi di erogazione del servizio. Si tratta del 7,6 per cento della popolazione italiana, contro il 7 per cento del 2022 e al 6,3 per cento del 2019, anno pre-pandemico. È quanto evidenzia ilnella Relazione 2024 sui servizi pubblici, presentata lo scorso ottobre. Vi è stata, quindi, una tendenza al peggioramento, a prescindere dall’eccezionalità del 2021, quando le conseguenze legate al Covid-19 fecero incrementare il valore fino all’11 per cento. La quota di cittadini che ha rinunciato a visite mediche (escluse odontoiatriche) o ad accertamenti sanitari è massima nella fascia di età 55-59 anni (11,1 per cento), è più bassa ma comunque elevata tra gli anziani di 75 anni e più (9,8 per cento) e minima tra i bambini fino ai 13 anni (1,3 per cento).