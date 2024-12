Anteprima24.it - Napoli-Venezia, formazioni ufficiali: Conte lancia Kvara e Neres al fianco di Lukaku

Tempo di lettura: < 1 minutoIlaffronta oggi alle 15 ilal “Maradona” per l’ultimo match del 2024, con l’obiettivo di agganciare l’Atalanta in vetta alla classifica di Serie A. Per l’occasione,ha deciso di puntare su un tridente offensivo inedito, contskhelia eche scenderanno in campo dal primo minuto aldi. Ecco ledie Di Francesco per questo incontro.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano,. A disp.: Caprile, Contini, Marin, Spinazzola, Mazzocchi, Gilmour, Folorunsho, Zerbin, Ngonge,tskhelia, Simeone, Raspadori. All.: Antonio. Indisponibili: Buongiorno.(3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Nicolussi, Busio, Ellertsson, Carboni F.