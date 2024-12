La liberazione di Lautaro | l’Inter vola da capolista e atterra a -1 ora sorride Conte|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-29 09:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Cambia la classifica e (probabilmente) cambierà ancora domani, quando il Napoli riceverà il Venezia per sorpassare la coppia nerazzurra compattata dai risultati del sabato: Inter vincente, Atalanta. pareggiante. Un punto di differenza per la Dea, ma con la “solita” partita da recuperare per i campioni in carica.Nel tardo pomeriggio era stato Inzaghi corsaro a Cagliari, poi in prima serata Gasperini ha rimediato, scrollandosi di dosso – grazie al gol di Brescianini – la pressione messa sulla Dea non tanto dalla vittoria delquanto dal gol di Dele-Bashiru che aveva lanciato una meravigliosa Lazio a caccia del spettacolo sognato da tifosi in estasi. Mentre la Lazio giocava (e dominava i primi 45 minuti)era in volo da Cagliari a Milano, in traiettoria con vista Roma, magari proprio lo stadio Olimpico.