Liberoquotidiano.it - Bormio maledetta, dopo Sarrazin tocca a Caviezel: caduta agghiacciante, mondo dello sci in ansia | Video

Weekend di gare maledetto a, dove è in corso di svolgimento la tappa di Coppa deldi sci maschile e femminile. La gara di super-G maschile è stata interrotta (e poi ripesa)che il primo sciatore in gara è caduto sulla pista destinata peraltro a essere utilizzata per le Olimpiadi del 2026. Lo svizzero Ginoè stato trasportato in ospedale in elicottero dalla pista Stelvioessere caduto a circa 30 secondi dall'inizio della sua discesa. Venerdì anche il francese Cypriene l'italiano Pietro Zazzi erano stati evacuati dalla pista in elicottero in seguito a due incidenti separati avvenuti durante gli allenamenti di discesa.ha subito un intervento chirurgico per drenare un'emorragia alla testa, mentre Zazzi è stato operato alla gamba. La gara di oggi è stata interrotta per circa 20 minuti.