Oasport.it - Jasmine Paolini debutta in United Cup: “Provo a migliorare il mio tennis, non penso al ranking”

Leggi su Oasport.it

Giornata di vigilia per l’Italia, che domani farà il proprio esordio allaCup, competizione per squadre miste che va in scena in Australia. La nostra Nazionale scenderà in campo per fronteggiare la Svizzera, che all’esordio ha battuto la Francia: gli azzurri sono nei fatti già con le spalle al muro in questa e punteranno a vincere lo scontro diretto con gli elvetici sul cemento di Sydney.Riflettori puntati su, numero 4 del mondo che cercherà di portare a casa un punto cruciale per le ambizioni della formazione tricolore. Lata toscana, capace di raggiungere la finale a Wimbledon e al Roland Garros, è stata molto chiara in conferenza stampa: “Mi concentro soprattutto sul mantenere il livello di gioco dell’anno scorso“.L’azzurra ha poi proseguito: “Sto provando anche aqualcosa nel mio, e sono diverse le cose che devo far meglio.