Fissato un nuovo incontro | il DS Manna mette a segno il colpo!

Calciomercato – Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Le ultimissime sui colpi in entrata. Sono giorni molto caldi quelli che precedono l’inizio del calciomercato invernale. La sessione si aprirà il prossimo 2 gennaio, motivo per il quale tutta la dirigenza azzurra è concentrata sui colpi in entrata. Sul taccuino del DSci sono diversi nomi importanti, ma alcuna trattative sono però già ben avviate. Infatti, da diverse settimane, il direttore sportivo sta seguendo un nome molto chiacchierato.A tal proposito, ilobiettivo del Napoli porta il nome di Patrick Dorgu. Il terzino sinistro di proprietà del Lecce continua a brillare in questa stagione, motivo per il quale diverse big sono sulle sue tracce. Al momento, però, la dirigenza partenopea sarebbe avanti a tutti e potrebbe piazzare ilprima del previsto.