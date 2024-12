Ilrestodelcarlino.it - Antifascismo: il dibattito. Nuovi strumenti e volontà, ma ora Fn apre altre sedi

Prima l’inaugurazione della ‘Casa della Patria’ a Ferrara, poi l’annuncio di “presidi per la sicurezza e corsi di autodifesa” come risposta ai fatti di cronaca nera avvenuti in città, infine le polemiche dopo l’approvazione bipartisan in Consiglio di un documento volto a “censurare la presenza di forze politiche e movimenti contrari ai principi democratici e antifascisti della Costituzione”. La calata di Forza Nuova a Ferrara è diventata un caso. Tanto più dopo la netta presa di posizione del sindaco leghista Alan Fabbri in risposta agli attacchi di Roberto Fiore, leader di Fn, che aveva accusato maggioranza e opposizione di “discriminazione”. “A Ferrara – ha detto Fabbri – non c’è spazio per chi si ispira a valori contrari alla nostra Costituzione. I nostri valori sono quelli e non possono essere messi in discussione”.