Sport | farlo a Capodanno le iniziative in Italia Una veleggiata tra Napoli Capri Procida all’insegna del relax

Leggi su Ildenaro.it

Chi falo fa, poi, per tutto l’anno. Si moltiplicano tra gli appassionati del movimento fisico e delle più svariate disciplineive lelungo lo Stivale per salutare a proprio modo l’inizio del nuovo giro intorno al sole. In prima fila i runners, comunità crescente in-basti pensare che l’ultima maratona di Roma ha sfondato ogni record con oltre 19.000 iscritti e 15.000 a finirla- e pronti a correre persino dopo il cenone. E proprio a Roma è arrivato alla quindicesima edizione la Passeggiata di, sulla distanza dei 10 km, preceduta a S.Silvestro dalla We Run Rome; a S.Stino di Livenza, in provincia di Venezia, la famosa «Petto Nudo Run», 5 km in tenuta semiadamitica, a Verona la Minitrail del Toresin sui 13 km. Non può mancare il tocco o bagno di, diffuso lungo l’intera penisola: a Ostia appuntamento alle 11 allo stabilimento BelSito, e si è in attesa di capire se il Mister Ok, Maurizio Palmullidi Roma si tufferà nel Tevere dopo il forfait per microfratture dell’anno scorso, che sperava di risolvere entro il 2025.