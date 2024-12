Quotidiano.net - Piaggio Aerospace ceduta alla turca Baykar, azienda leader nei droni da guerra

Roma, 27 dicembre 2024 - Laproduttrice tra l'altro deimilitari Bayraktar TB2 usati in Ucraina, acquisisce, realtà italiana di progettazione, costruzione e supporto di velivoli e motori aeronautici, in amministrazione straordinaria da dicembre 2018. L'ok è arrivato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy che ha autorizzato i Commissari straordinari diAero Industries eAviation - due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio- a procedere con la cessione di tutti i complessilisocietàMakinaSanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (""),nello sviluppo e produzione di sistemi Uav e tecnologie aerospaziali avanzate. "Garantito il rilancio dell', con una visione industriale chiara e ambiziosa", ha dichiarato il ministro Adolfo Urso.