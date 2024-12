Tvplay.it - “Lo vuole il Barcellona!”: Milan in allarme, dalla Spagna pronto l’assalto

Leggi su Tvplay.it

Una delle stelle delpotrebbe lasciare la squadra rossonera nei prossimi mesi: sulle sue tracce si è inserito ildi Flick.In casapotrebbe prepararsi una vera e propria rivoluzione nei prossimi mesi. Il rendimento della squadra è altalenante, troppo se si pensa a quelli che erano i presupposti di inizio anno. Ecco perché potrebbero esserci dei movimenti importanti sotto il punto di vista del mercato.Nelle ultime ore si parla di un interessamento del Napoli per Fikayo Tomori, difensore che fino a questo momento non ha trovato spazio e che potrebbe essere sacrificato proprio per fare cassa. Non ci sono soltanto gli azzurri su di lui, visto anche in Premier League l’interesse è concreto.Oltre a Tomori, però, anche altri potrebbero lasciareo da qui ai prossimi mesi.