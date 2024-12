Liberoquotidiano.it - La pace passa dai gasdotti (con buona pace dei profeti della transizione ecologica)

Vladimir Putin ha detto che vuole «chiudere la guerra, non congelarla». Non è la prima volta che l'uomo del Cremlino dice di volere la, salvo poi lanciare 170 missili e droni contro l'Ucraina il giorno di Natale. Tra le cose che ha detto, quella con conseguenze reali e immediate riguarda le forniture di gas dalla Russia verso l'Europa che, senza un accordo tra Kiev e Mosca per il transito via Ucraina, cesseranno dal 1° gennaio. Non è un problema di volumi (forse lo sarà di prezzo nel breve termine, vedremo), ma di coesione politica dell'Unione europea, perché Ungheria, Slovacchia e Austria dipendono dal gas russo e la chiusura del rubinetto minaccia di incrinare l'alleanza. È questa la ragionevisita del premier slovacco Robert Fico a Mosca qualche giorno fa, non a caso Putin ha svelato l'esistenza di un piano per ospitare i colloqui in Slovacchia.