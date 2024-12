De Luca | Lavori per 10 grandi ospedali saremo primi in Italia Obiettivo liste d’attesa più brevi

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2024 abbiamo inserito 255 nuove attrezzature tecnologiche neglidella Campania. Siamo iin. E oraamo intensamente sulla sanità: sono in corso o saranno avviatiin 10”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella conferenza stampa di fine anno. “Obiettivi importanti – ha spiegato – che ci impegneranno fino all’ultimo respiro sulla sanità. Stiamo realizzando, unica regione in, dieci nuovia cominciare dal nuovo Santobono, al Ruggi d’Aragona, dagli Incurabili, al San Paolo, Castellammare di Stabia, Sessa Aurunca, Giugliano. Uno sforzo gigantesco per 3 miliardi di investimenti, un lavoro enorme che stiamo facendo sulla sanità per arrivare tra marzo e aprile a essere la regione d’che ha i tempi piùnelledi attesa”.