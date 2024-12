Gamberorosso.it - Cucinare il capitone per Natale con gli imperdibili consigli di Peppe Guida

Ilnon può mancare assolutamente sulle tavole natalizie di Napoli. Generalmente si prepara fritto mettendolo prima sotto «una marinata di aceto, menta, olio» in infusione, comea lo chef(guarda Questa terra è la mia terra su gamberorosso.tv). In questa versione può essere conservato per diversi giorni, prepararlo per la vigilia die consumarlo per tutta la durata delle feste natalizie. Le sue carni molto grasse e gustose si prestano a vari rifacimenti, anche in versione arrosto, come proposto da.Perché si mangia il«Anche se non si mangia, deve essere messo in tavola per devozione», dice. Ed è proprio così. La tradizione delalla vigilia del, soprattutto a Napoli, è legata a un fatto religioso: per le sue sembianze, il pesce ricorda un serpente – anche per i suoi movimenti guizzanti in acqua – ed è per questo che, come per il serpente tentatore di Eva nel paradiso terrestre menzionato nella Bibbia, rappresenta il male: è lui che ha invogliato la prima donna creata da Dio a mangiare la mela.