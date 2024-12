«Tacciano le armi in Ucraina, a Gaza e in tutto il mondo». Il messaggio di Natale di Papa Francesco nel primo giorno del Giubileo

Leggi su Open.online

«Tac­cia­no lenella martoriatae in Medio Oriente». È questo l’appello dinelUrbi et Orbi che segue la messa Vaticana neldidopo l’apertura della Porta Santa per il2025, dedicato proprio alla speranza per la fine delle guerre. «Si abbia l’audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e d’incontro, per arrivare a una pace giusta e duratura», ha aggiunto il pontefice rivolgendosi ai leader internazionali mentre la Russia non concedeva tregua all’nemmeno il 25 dicembre. La pace a«Con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme, rivolgo il pensiero alle comunità cristiane in Israele e in Palestina, in particolare alla cara comunità di, dove la situazione umanitaria è gravissima. Cessi il fuoco, si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata dalla fame e dalla guerra», ha aggiuntorivolgendo una preghiera agli abitanti dell’enclave palestinese.