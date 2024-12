Si mette male Grande Fratello prima brutta notizia per Maria Monsè e la figlia Perla Maria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Siamo ormai vicini alla fine dell’anno e i concorrenti deltrascorreranno il Natale nella casa più spiata d’Italia. Ma proprio in queste ore è uscita fuori unarelativa ae alla. Fuori dal reality show si è saputo tutto e le due gieffine ancora non sanno nulla, ma quando apprenderanno tutto resteranno malissimo.Ale lasono entrate da poco tempo, ma mai si sarebbero aspettate di doversi trovare di fronte ad una vicenda così negativa. Andiamo a vedere insieme cosa ci dobbiamo attendere nella prossima puntata in diretta, l’ultimadell’arrivo del 2025.Leggi anche: “Guardate chi c’è sotto la coperta”., la puntata finisce e loro non resistonopere laC’è stato un sondaggio sulin vista della puntata di lunedì 30 dicembre e si è subito saputo che Zeudi sta diventando la preferita del pubblico col 37% dei voti.