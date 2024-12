Liberoquotidiano.it - Russia: Zakharova, 'non stiamo chiudendo confine con Estonia'

Mosca, 24 dic. (Adnkronos) - Mosca non stail suocon l', né ha sottoposto i cittadini russi in possesso di passaporti Ue a un controllo più rigoroso all'ingresso. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria, aggiungendo che "i valichi di frontiera russi vicino alestone funzionano normalmente"."L'sta diffondendo informazioni completamente inventate ai suoi cittadini, che stanno attualmente pianificando di visitare la, tramite social e mass media, sostenendo che lastai suoi confini. Anche le affermazioni secondo cui le guardie di frontiera russe stanno sottoponendo i russi con passaporti Ue a un controllo più rigoroso sono false", ha affermato lain una dichiarazione pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri russo in risposta a un'inchiesta dei media.