Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Verdone: La Paura della Morte e il Ritrovato Avvicinamento alla Fede

Leggi su Mistermovie.it

L’attore e registariflette sulla sua crescente spiritualità e sul ruolo, spinto de dal desiderio di comprendere il sensovita.Una Rivelazione Intima: Ladi, uno dei volti più amati del cinema italiano, ha recentemente condiviso un aspetto personale e profondosua vita in un’intervista al CorriereSera. Interpellato in vista del Giubileo 2025, l’attore romano ha svelato il suo legame con la, negando di essere laico e rivelando un percorso spirituale maturato nel tempo.ha raccontato di essere stato chierichetto da bambino, un’esperienza che gli ha regalato un senso di pace grazieritualità delle celebrazioni. Anche se non frequenta la messa con regolarità, il suo legame con la spiritualità si è rafforzato negli anni, complice la