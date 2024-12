Pianetamilan.it - Milan, Pastore: “Cardinale, che freddezza su Tonali. Maldini? Uno dei motivi…”

Durante la trasmissione 'Fontana di Trevi', andata in onda sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', Giuseppee Riccardo Trevisani hanno anche commentato le parole di Gerryalla Harvard Business School.si è concentrato sul passaggio sull'Inter su Paoloe Sandro. "Due cose mi stupiscono, il fatto che la frase più commentata è stata il riferimento all'Inter un po' inelegante. Vuol dire non capire il punto della situazione a livello culturale". Il passaggio su: "Ilha messo a posto il bilancio, anche grazie ai risultati della gestione. Ma non puoi rivolgerti ai tifosi in questo modo, la realtà dice che l'Inter ha vinto il campionato e ha 11 punti di vantaggio sul. Altro che bancarotta. Poi c'è il passaggio su, dove è stato spiegato che la visione del calcio dinon prevedeva