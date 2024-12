Game-experience.it - GTA 6, esplodono le teorie dei fan sulla data del nuovo trailer tra gatti, lune ed il calendario romano

Lesul prossimodi GTA 6 stanno raggiungendo dei livelli senza precedenti, trae numeri simbolici. I fan stanno scandagliando ogni minimo dettaglio per scoprire ladi uscita del secondoufficiale, con alcuneche puntano ad una pubblicazione nella giornata del 27 dicembre 2024 oppure il 19 gennaio 2025.Ebbene sì, la recente pubblicazione di alcune foto da parte di uno sviluppatore di Rockstar Games ha scatenato una valanga ditra i fan, con alcune di queste decisamente surreali. Un dettaglio cruciale è il pelo di un gatto che, secondo alcuni, forma un “VI” (6 in numeri romani), chiaro riferimento a Grand Theft Auto 6.Non solo: un numero di telefono visibile in una delle immagini è legato ad un negozio chiamato “27 Auto Sales”, situato in Florida, che ha ulteriormente alimentato la speculazione.