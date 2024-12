Ilgiorno.it - Ciaspolate alla scoperta del Parco nazionale dello Stelvio

del meravigliosocon le ciaspole. Paesaggi innevati, tracce degli animali sulla neve, il piacere di camminare sul manto bianco senza troppa fatica: le escursioni invernali nelregalano queste e altre emozioni. Per scoprire il fascino dell’inverno nel, l’area protetta ha organizzato una serie di escursioni con le ciaspole, non particolarmente impegnative, con l’accompagnamento di una guida alpina abilitata: sonoportata di tutti, basta un minimo di attitudine alle gite in montagna. Le gite sulla neve sono in calendario il 29 e il 31 dicembre, il 3 e il 5 gennaio, il 15 febbraio, l’8 marzo e nei giorni 19 e 26 aprile. Le destinazioni dellesaranno decise sotto data, in funzione delle condizioni meteo e dell’innevamento.