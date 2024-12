Bagni nell’acqua gelida a petto nudo nella neve e gite in motoslitta | le vacanze di Natale di CR7 in Lapponia – Il video

Leggi su Open.online

Dal deserto dell’Arabia Saudita alle distese innevate della. Cristiano Ronaldo, approfittando della pausa della Saudi League fino al 9 gennaio, ha deciso di trascorrere le festeterra di Babbo, lafinlandese. Ma non si è limitato alle uscite ine all’esperienza della sauna. Come si vede in unpubblicato sul profilo Instagram, il cinque volte Pallone d’oro ha messo alla prova il proprio fisico con un bagnodi fronte alla sua baita. «Meno 20», ha dichiarato fiero, mentre con solo il costume da bagno indosso si calava lungo una scaletta per immergersi.Ledi Cristiano Ronaldo inPrima i piedi, poi il torso e poi il tutto il corpo. CR7 è rimasto in acqua diverse decine di secondi, sfidando anche il figlio a fare un tuffo.