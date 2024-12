Lanotiziagiornale.it - Trump vuole chiudere l’era dell’isolamento di Putin e mettere fine alla guerra in Ucraina

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’isolamento di Vladimirè destinato a finire presto. E a sdoganare la ripresa dei rapporti tra l’Occidente e la Russia sarà probabilmente il presidente degli Stati Uniti, Donald, già dai primi giorni del suo nuovo mandato. Il tycoon ha detto chiaramente di voler incontrareall’inizio della sua presidenza, ponendoal cordone creato dai big in Europa e dagli stessi Usa nei confronti del Cremlino.Parlando all’evento Turning Point Usa a Phoenix, il neo-eletto presidente americano ha detto di voler “rapidamente”in. Come? La possibilità perè solo una: trattare con. “Una delle cose che voglio fare è incontrare il presidentee anche lui è d’accordo”, ha detto il tycoon. Aprendo a un incontro su cui comunque, secondo quanto fa sapere il Cremlino, non c’è ancora nessun accordo ufficiale.