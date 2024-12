Ilfattoquotidiano.it - Nesta esonerato dal Monza, finisce l’avventura brianzola del pupillo di Galliani. Tocca a Bocchetti puntare la salvezza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si erano tanto amati,. E probabilmente si vogliono bene ancora. Perché quello che hanno fatto insieme al Milan, uno da giocatore, l’altro da dirigente, non si dimentica, soprattutto per la caparbietà con cui il Condor riuscì a convincere Berlusconi ad acquistare il difensore nell’agosto 2002 dalla Lazio, con un esborso economico davvero importante. Ma quella è un’altra storia, è il passato. Il presente racconta che il binomio,si intende, anon andrà più avanti: lunedì 23 dicembre è stato infatti comunicato l’esonero di chi ha dovuto raccogliere l’eredità pesante di Palladino in panchina senza però dare la stessa continuità di rendimento.La classifica parla chiaro: i brianzoli sono ultimi con 10 punti, a -5 dal Verona che rappresenta al momento la