Ilfattoquotidiano.it - Manovra, protesta delle opposizioni in Senato: “Parlamento mortificato e umiliato. Basta col monocameralismo di fatto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incontro i ritardi nella. Italia Viva, Movimento 5 stelle e Pd si sono lamentati del metodo ormai diventato quasi prassi con cui si procede all’analisi della legge di bilancio. Un metodo che porta quasi a un “di” che umilia il.Questo rito, ha evidenziato il capogruppo di Italia Viva Enrico Borghi, rischia di diventare “stanco e trascinato e con un tasso di ipocrisia che sfiora l’insopportabilità”. “Sappiamo tutti che le procedure non saranno rispettate: non ci sarà sarà nessun emendamento che verrà affrontato, discusso e votato. Questo ramo delè costretto a dove assistere – spero non silenziosamente – alla trasformazione di una modalità che mi auguro non diventi prassi. Dobbiamo prendere che atto questa procedura non è più sopportabile”, ha aggiunto, in riferimento alche “ilnon potrà in alcun modo intervenire nel processo di formazione della principale legge dell’anno”.