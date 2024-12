Calciomercato.it - Lucca e Thauvin ribaltano la Fiorentina: l’Udinese espugna il Franchi

Leggi su Calciomercato.it

Vittoria in rimonta dei friulani che nella ripresa rispondono al vantaggio viola firmato da Kean: si ferma la squadra di PalladinoVittoria in rimonta percheilreagendo al gol iniziale di Kean. Laparte bene, ma poi si ferma e subisce l’uno-due friulano.Nel primo tempo la squadra di Palladino comanda il gioco e dopo otto minuti trova il gol del vantaggio con Kean: l’attaccante è freddo dal dischetto e trasforma il rigore procurato da Sottil.non riesce a rendersi pericolosa ed è la viola ad avere le occasioni per allungare: il colpo di testa di Colpani al 16? finisce a lato, mentre al 36? è Kean a sciupare una ghiotta palla gol ritardando troppo la conclusione e consentendo il rientro di Karlstrom. Nel finale di tempo tocca alanciare un messaggio ai padroni di casa: la sua conclusione finisce a lato e chiude la frazione.