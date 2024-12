Lettera43.it - Lagioia scrive a Valditara: «Non era mia intenzione offendere sul piano personale»

Nuovo capitolo della querela. Dopo la denuncia per diffamazione del ministro lo scrittore ha inviato una lettera conciliatoria, in cui ha dichiarato come «non era miaoffenderla sul, mi dispiace se si è sentito insultato», ha scritto, spiegando che il suo intervento era rivolto alla forma del tweet del ministro, considerato «sgrammaticato». L’autore ha chiesto al ministro di ritirare l’azione legale, definendo il suo chiarimento «sincero». La querela riguarda critiche avanzate dallo scrittore su un tweet pubblicato daa marzo, in cui il ministro proponeva un limite al numero di alunni stranieri per classe.Il casus belli: l’intervento dia Che sarà, ospite della trasmissione televisiva Che sarà su Rai3, aveva ironizzato suggerendo che il ministro stesso fosse sottoposto al test di italiano previsto per gli stranieri.