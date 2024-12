Quotidiano.net - Il consigliere ’globale’. Ciclone Musk sulla Germania: "Scholz? Un idiota totale"

Leggi su Quotidiano.net

In questi giorni emerge sempre più di frequente, come un fiume carsico, ilche il presidente eletto Donald Trump ha scelto come partner privilegiato: Elon. L’uomo più ricco del mondo – tale affermazione sembra introdurre una barzelletta, ma non c’è da ridere – pare essere ilpiù ascoltato del nuovo presidente, mettendo bocca in ogni affare interno (ad esempio il bilancio federale) e questione esterna. Poche ore faha definito ad esempio il cancelliere tedesco"unincompetente"; temiamo dirà la sua anche sul fatto che l’attentatore di Magdeburgo è, contro ogni luogo comune, un saudita che odia l’islam e che ama Israele. Un", senza freni inibitori, che usa la sua piattaforma social X come un megafono globale. Ciò che piace agli elettori di Trump, e forse a una platea anche più vasta.