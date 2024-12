Romadailynews.it - Favola della domenica – Aurora e il Natale

C’era una volta una ragazzina di nomeche provava dispiacere perché non riusciva ad avvertire la magia del.Come i suoi amici e compagni, addobbava l’albero, aiutava a fare il presepe, ma non sentiva alcuna gioia.Perfino i regali non riuscivano a emozionarla più di tanto.“Non so perché mi accade questo” diceva alla sua amica Novella.“Non lo so. Io, quando arrivano le feste natalizie, sono così contenta che non riesco a dormire”.“Anche io penso che mi divertirò tantissimo poi però nel cuore rimango fredda”.“Devi trovare una ragione che ti renda felice. Per esempio, so che a essere generosi si prova contentezza”.“Io sono generosa. Regalo sempre alcuni dei miei giochi ai cugini”.“Non si tratta di questo. Dovresti adoperarti per qualcuno che ha bisogno di aiuto”.“In che senso?”“Ci sono molti modi di dare una mano.